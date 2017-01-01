В Раде назвали сумму, сэкономленную на депутатах-прогульщиках

Зарплаты народным депутатам начисляются только за фактически отработанные дни, а прогулы остаются неоплаченными.

В Верховной Раде рассказали об экономии 16 млн грн на депутатах Корреспондент.net

В 2018 году бюджет сэкономил более 16 млн грн на зарплатах депутатам, которые прогуливали заседания Верховной Рады. Об этом в четверг, 10 января, стало сообщает УНН со ссылкой на ответ аппарата ВР на запрос.

"В результате начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, с января по декабрь 2018 года образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины в сумме 16 277 856,00 грн", - говорится в сообщении.

Как отметили в аппарате Верховной Рады, начисления заработной платы осуществляется народным депутатам Украины на основании табелей, представленных комитетами, в которых они работают.

Ранее стали известны главные депутаты-прогульщики декабря. За месяц 17 народных депутатов не проголосовали ни разу, а 61 нардеп пропустил 90% голосований.

А в гражданской сети Опора сообщили, что в среднем украинский депутат пропустил каждое пятое голосование.

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