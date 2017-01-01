Минобразования отменило ВНО для девятиклассников

Выпускники девятых классов в этом году, как и ранее, будут сдавать итоговую аттестацию в письменной форме.

Минобразования отложило на введение внешнего оценивание для девятых классов в связи с многочисленными обращениями учеников и их родителей. Об этом в четверг, 10 января, сообщает пресс-служба министрества.

Отмечается, что в этом году, как и в предыдущие годы, выпускники девятых классов будут сдавать итоговую государственную аттестацию в письменной форме.

"В 2019 государственную итоговую аттестацию по технологии ВНО будут сдавать только ученики 11 классов, а также студенты высших учебных заведений (колледжи и техникумы) и профессионального образования, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования. Ученики девятых классов, как и в предыдущие годы, будут сдавать ГИА в письменной форме (НЕ в форме ВНО)", - сказано в сообщении министерства.

В Минобразовании также сообщили, что переход на внешнее оценивание для девятиклассников может состояться до начала реформы старшей школы по программе "Новая украинская школа", которая, в свою очередь, запланирована не раньше 2026-2027 учебного года. Таким образом, девятиклассники начнут сдавать итоговую аттестацию по технологии внешнего оценивания не раньше, чем через семь - восемь лет.

Для выпускников 11 классов результаты внешнего оценивания будут засчитываться как оценки итоговой аттестации по украинскому языку, математике или истории Украины, а также по предмету, который выпускник выбрал для тестирования самостоятельно.

Напомним, в этом году студенты колледжей и учащиеся учреждений профтехобразования будут сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по двум предметам.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовала регистрация на пробное ВНО.

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