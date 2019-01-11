В Конотопе производили алкоголь, перегоняя автоомыватель
Прокуратура Сумской области задержала организатора подпольного цеха алкогольных напитков. При обысках в незаконном цеху изъяли более 20 тонн фальсифицированного алкоголя.
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.
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Инцидент произошел в г.Конотоп. Жители города обустроили цех в нежилом помещении, где наладили перегонку технической жидкости с содержанием этилового спирта. В качестве сырья использовали автомобильный омыватель стекла.
Прокуратура совместно с фискальной службой провела ряд обысков по местам производства и хранения суррогата. Кроме собственно продукции, правоохранители изъяли промышленную установку для изготовления спирта и другое оборудование, которое обеспечивает массовое производство (фильтры, шланги, насосы, счетчики, тара и т.д.), а также грузовой автомобиль "Volvo".
Как сообщалось 9 января, в Полтавской области правоохранители изъяли 28 тонн спирта на общую сумму более 7 млн гривен.
Ты где ?!)))