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Полторак уволил 10 офицеров за неосвоение средств

Комментариев: 2
В Минобороны сняли с должности двух из четырех начальников Территориальных квартирно-эксплуатационных управлений.
Минобороны уволило 10 офицеров за невыполнение приказов
Минобороны уволило 10 офицеров за невыполнение приказов
facebook.com/yuri.biriukov

Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение об увольнении двух начальников Территориальных квартирно-эксплуатационных управлений. Об этом в пятницу, 11 января, сообщил советник главы Минобороны Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

По его словам, увольнение стало следствием невыполнения приказов.

"За невыполнение приказов министра обороны слетели с должностей и уволены из ВСУ два (из четырех) начальников Территориальных квартирно-эксплуатационных управлений. Понижены в званиях, сняты с должностей (с переводом на нижестоящие должности) еще с десяток офицеров", – написал Бирюков.

В комментариях к своему сообщению он разъяснил, что увольнения последовали за неосвоение средств, выделенных на жилье для военных.

 Бирюков также отметил, что это не первое увольнение. Ранее в Одессе были уволены двое "тыловиков", еще один – на востоке страны, а в октябре лишился должности начальник Западного территориального квартирно-эксплуатационного управления.

Ранее сообщалось, что Министерству обороны передан в управление изъятый ранее земельный участок Тарутинского общевойскового полигона в Одесской области.

Из аппарата Минобороны и Генштаба уволились 82% офицеров

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Теги: Минобороны, жилье, отставка, увольнение, Степан Полторак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ЕЖИК69    11.01.2019, 21:48
Оценка:  +4
ЕЖИК69
не выполнили план по откатам........
bertal    11.01.2019, 22:33
Оценка:  0
bertal
как догадался? работаешь в системе?))))))
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