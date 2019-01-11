Полторак уволил 10 офицеров за неосвоение средств

В Минобороны сняли с должности двух из четырех начальников Территориальных квартирно-эксплуатационных управлений.

Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение об увольнении двух начальников Территориальных квартирно-эксплуатационных управлений. Об этом в пятницу, 11 января, сообщил советник главы Минобороны Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

По его словам, увольнение стало следствием невыполнения приказов.

"За невыполнение приказов министра обороны слетели с должностей и уволены из ВСУ два (из четырех) начальников Территориальных квартирно-эксплуатационных управлений. Понижены в званиях, сняты с должностей (с переводом на нижестоящие должности) еще с десяток офицеров", – написал Бирюков.

В комментариях к своему сообщению он разъяснил, что увольнения последовали за неосвоение средств, выделенных на жилье для военных.

Бирюков также отметил, что это не первое увольнение. Ранее в Одессе были уволены двое "тыловиков", еще один – на востоке страны, а в октябре лишился должности начальник Западного территориального квартирно-эксплуатационного управления.

Ранее сообщалось, что Министерству обороны передан в управление изъятый ранее земельный участок Тарутинского общевойскового полигона в Одесской области.

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