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Российский банк отсудил себе украинскую кондфабрику в Днепре

Комментариев: 1
Фабрика оценивается в 97,2 миллиона гривен.
До 2014 году 70% продукции компании экспортировалось в Россию
До 2014 году 70% продукции компании экспортировалось в Россию
vchasnoua.com (иллюстративное фото)

Украинский филиал российского Проминвестбанка отсудила у украинской кондитерской компании АВК фабрику, расположенную в Днепре.

Об этом сообщает Громадське.

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Отмечается, что Хозяйственный суд Донецкой области частично удовлетворил иск Проминвестбанка, в котором он пытался отсудить заложенное в ипотеку имущество. Среди другой недвижимости, суд постановил АВК продать в пользу банка свою фабрику в Днепре. Ее начальная стоимость оценивается на уровне 97,2 миллиона гривен. Общая стоимость имущества, проданного в пользу “дочки“ российского банка оценивается в 1,37 миллиарда гривен.

Стоит отметить, что по данным государственного реестра, компания АВК принадлежит Владимиру Авраменко и Валерию Кравцу. До 2014 году 70% продукции компании экспортировалось на российский рынок, однако после введения Россией эмбарго, компания понесла значительные убытки. Как следствие, одна из ее “дочек“ объявила о банкротстве.

Как сообщалось, в мае 2018 года НБУ рекомендовал России закрыть банки в Украине.

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Теги: Днепр, кондфабрика, Проминвестбанк
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Комментариев (1)
КульныйПэрэць    14.01.2019, 12:57
Оценка:  -1
КульныйПэрэць
Ничего страшного!У нас ведь ПаRashen останется.
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