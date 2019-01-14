За одно заседание суд рассмотрел 6 томов дела Труханова

Объем шести томов составляет порядка 1000 страниц.

На заседании 14 января Малиновский суд Одессы рассмотрел 6 томов дела мэра Одессы Геннадия Труханова и еще 7 человек по подозрению в завладении 185 миллионов гривен средств местного бюджета.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, который следит за ходом дела.

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“Сегодня за несколько часов Малиновский суд Одессы оперативно рассмотрел 6 томов (!!) дела Труханова. То есть 1000 страниц. Для сравнения - Голосеевский суд Киева с октября 2016 года в деле прокурора Кулика рассмотрел... аж 3 тома“, - отмечают в ЦПК.

Как сообщалось 3 октября, следователи Национального антикоррупционного бюро Украины полностью завершили досудебное расследование по делу о присвоении средств из бюджета Одессы во время приобретения зданий ХК Краян. Прокуроры вручили Труханову и еще семерым лицам обвинительные акты.

