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За одно заседание суд рассмотрел 6 томов дела Труханова

Комментариев: 2
Объем шести томов составляет порядка 1000 страниц.
Малиновский суд Одессы рассмотрел 6 томов дела за пол дня
Малиновский суд Одессы рассмотрел 6 томов дела за пол дня
twitter.com/Shabunin

На заседании 14 января Малиновский суд Одессы рассмотрел 6 томов дела мэра Одессы Геннадия Труханова и еще 7 человек по подозрению в завладении 185 миллионов гривен средств местного бюджета.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, который следит за ходом дела.

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“Сегодня за несколько часов Малиновский суд Одессы оперативно рассмотрел 6 томов (!!) дела Труханова. То есть 1000 страниц. Для сравнения - Голосеевский суд Киева с октября 2016 года в деле прокурора Кулика рассмотрел... аж 3 тома“, - отмечают в ЦПК.

Как сообщалось 3 октября, следователи Национального антикоррупционного бюро Украины полностью завершили досудебное расследование по делу о присвоении средств из бюджета Одессы во время приобретения зданий ХК Краян. Прокуроры вручили Труханову и еще семерым лицам обвинительные акты.
 

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Теги: Одесса, коррупция, Труханов
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Комментариев (2)
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Peyot    14.01.2019, 15:44
Оценка:  +1
Peyot
вот автор кроме петрого залоавка ничего толком написать не может. Я так и не понял его быстро осудили или оправдали?
BROKER666    14.01.2019, 15:35
Оценка:  0
BROKER666
и шо? - даже если и снимут с должности, то он на своё место поставит голубова - он давно его готовит на своё место
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