Одесский лагерь Виктория снова заработает летом - СМИ

Летом в каменных домах детского оздоровительно-спортивного комплекса Виктория в Одессе планируют открыть лагерь.

В ночь на 16 сентября 2017 года в одесском лагере Виктория произошел масштабный пожар Пресс-служба МВД Украины

В Одессе летом планируют возобновить работу каменных домов детского лагеря Виктория, в котором произошел масштабный пожар в 2017 году. Об этом заявила заместитель руководителя пресс-службы Одесского горсовета Наталья Мальцева, сообщает в понедельник, 14 января, УНН.

"В каменных домах детского оздоровительно-спортивного лагеря Виктория планируют провести косметический ремонт, после чего, если не случится никаких форс-мажоров, летом там откроется лагерь. Он будет рассчитан принять за смену около 120 отдыхающих", - рассказала Мальцева.

Что касается деревянных домов, то они, по ее словам, пока под арестом.

"Нужно подождать, когда закончится суд, затем провести расследование, получить заключение пожарных и специалистов о возможности дальнейшего использования помещения", - пояснила чиновница.

Ранее в Одессе суд частично отменил арест имущества детского лагеря Виктория, а именно арест каменных зданий, которые решили передать в пользование военнослужащим на время действия военного положения.

Напомним, в сентябре 2017 года на территории детского оздоровительного комплекса произошел пожар в двухэтажном деревянном корпусе. Пламя охватило деревянное здание комплекса по всей площади. В результате пожара погибли трое детей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet