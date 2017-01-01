Одесский лагерь Виктория снова заработает летом - СМИ
В Одессе летом планируют возобновить работу каменных домов детского лагеря Виктория, в котором произошел масштабный пожар в 2017 году. Об этом заявила заместитель руководителя пресс-службы Одесского горсовета Наталья Мальцева, сообщает в понедельник, 14 января, УНН.
"В каменных домах детского оздоровительно-спортивного лагеря Виктория планируют провести косметический ремонт, после чего, если не случится никаких форс-мажоров, летом там откроется лагерь. Он будет рассчитан принять за смену около 120 отдыхающих", - рассказала Мальцева.
Что касается деревянных домов, то они, по ее словам, пока под арестом.
"Нужно подождать, когда закончится суд, затем провести расследование, получить заключение пожарных и специалистов о возможности дальнейшего использования помещения", - пояснила чиновница.
Ранее в Одессе суд частично отменил арест имущества детского лагеря Виктория, а именно арест каменных зданий, которые решили передать в пользование военнослужащим на время действия военного положения.
Напомним, в сентябре 2017 года на территории детского оздоровительного комплекса произошел пожар в двухэтажном деревянном корпусе. Пламя охватило деревянное здание комплекса по всей площади. В результате пожара погибли трое детей.
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