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В Николаеве снесли последний памятник Ленину

Комментариев: 4
В рамках закона о декоммунизации в Николаеве снесли последний в городе памятник советскому вождю Владимиру Ленину.
Демонтаж последнего памятника Ленину в Николаеве
Демонтаж последнего памятника Ленину в Николаеве
facebook.com/bilous.oleksandr

В Николаеве в рамках закона о декоммунизации демонтировали последний в городе памятник советскому вождю Владимиру Ленину. Об этом в понедельник, 14 января, сообщил первый заместитель прокурора Николаевской области Александр Белоус в Facebook.

Указано, что памятник находился на улице Спортивная, 13. Его долгое время не демонтировали, так как он находился на частной территории.

 

 

Как утверждает Белоус, памятник сам разломался во время демонтажа.

Ранее в селе Крупнодеринцы Оржицкого района Полтавской области в ночь на 11 ноября неизвестные повалили памятник Ленину, который местные жители отказывались демонтировать добровольно.

Также сообщалось, что в Черниговской области памятник Ленину продали за 220 тысяч гривен.

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Теги: памятники и монументы, Советские памятники, Ленин, Николаев, фото, памятник, снос памятников, памятник Ленину, Декоммунизация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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atos    14.01.2019, 21:38
Оценка:  0
atos
Все озабоченные клоуны теперь довольны? А, что следующие будут сносить?)))
Goga19041984    14.01.2019, 21:18
Оценка:  +1
Goga19041984
"Це остаточне прощава" ...теперь сюда поместить педро алкоголика с бутылкой в одной руке и стаканом в другой и томосом в заднице.
Pулевой    14.01.2019, 20:16
Оценка:  -1
Pулевой
Теперь нужно установить на этом месте памятник бутылке водяры.В честь главного стимула пьянчуги Петрика.
SAId    14.01.2019, 20:21
Оценка:  0
SAId
маладец хараше пашутил да???целуй попу вованам в раше или езжай туда с Николаева ок?
doc1    14.01.2019, 20:26
Оценка:  -1
doc1
Ну зачем сразу водяре это же русский наиональный напиток как и Ленин пусть в Тартарии себе стоит! Мы поставим памятник убитым кацапами Украинцам!
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