В рамках закона о декоммунизации в Николаеве снесли последний в городе памятник советскому вождю Владимиру Ленину.

В Николаеве в рамках закона о декоммунизации демонтировали последний в городе памятник советскому вождю Владимиру Ленину. Об этом в понедельник, 14 января, сообщил первый заместитель прокурора Николаевской области Александр Белоус в Facebook.

Указано, что памятник находился на улице Спортивная, 13. Его долгое время не демонтировали, так как он находился на частной территории.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве снесли последний памятник Ленину

Как утверждает Белоус, памятник сам разломался во время демонтажа.

Ранее в селе Крупнодеринцы Оржицкого района Полтавской области в ночь на 11 ноября неизвестные повалили памятник Ленину, который местные жители отказывались демонтировать добровольно.

Также сообщалось, что в Черниговской области памятник Ленину продали за 220 тысяч гривен.

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