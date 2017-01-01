Перед выборами субсидии выдадут наличными

С 1 января в Украине началась монетизация субсидий для конечного потребителя.

Кабинет министров намерен внести изменения в систему монетизации жилищных субсидий, предусмотрев их выплату в денежной форме уже с марта 2019 года.

Об этом РБК-Украина рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

Читай также: 5 ответов на главные вопросы о монетизации льгот и субсидий

“Было совещание у президента Украины при участии премьер-министра, ряда министров, заинтересованных сторон, как Укрпочта, Нафтогаз, Пенсионный фонд, общественных организаций, представителей ОСМД. Было принято политическое решение о том, чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта. Это делается для того, чтобы к маю понимать, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный - в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать“, - рассказал Рева.

Министр пояснил, что параллельно будут запущены два механизма монетизации - наличный и безналичный.

“Сегодня у нас 4 миллиона получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тысячи гривен. Это 6 млрд гривен в месяц будем выдавать наличными“, - уточнил Рева.

Напомним, с 1 января в Украине началась монетизация субсидий для конечного потребителя.

Читай также: Стало известно, как владельцы элитного жилья получали субсидии

Механизм предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме предусматривает три этапа. С 1 января в денежной форме будет предоставляться субсидия тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением. С 1 мая субсидии в денежной форме будут получать все домохозяйства за неотопительный сезон, а с 1 октября монетизация охватит всех получателей субсидии.

Субсидия от государства должна поступать на персональный аккаунт субсидианта в Государственном Ощадном банке. Остаток средств со счета можно будет снять только после окончания отопительного периода.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил механизм монетизации субсидий для конечного потребителя. Соответствующее решение принято на заседании правительства.