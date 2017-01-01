Итоги 19 января: Столкновение истребителей РФ и визит главы МИД ФРГ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Киев приехал с визитом глава МИД Германии Хайко Маас, над Японским морем столкнулись два истребителя РФ. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Визит в Киев министра иностранных дел Германии

Киев посетил с визитом глава МИД Германии Хайко Маас и провел встречу со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

На встрече обсуждалась текущая ситуация на Донбассе, состояние дел на Азовском море и проведение реформ в Украине. По итогам встречи Хайко Маас обратился к РФ с требованием обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе.

Также обсуждалась постройка газопровода Северный поток-2 - немецкий дипломат заявил, что этот не является политическим и ФРГ будет настаивать на сохранении транзита газа через территорию Украины

Столкновение самолетов РФ над Японским морем

Над Японским морем произошло столкновение двух истребителей Су-34, принадлежащих РФ. Экипажи смогли катапультироваться. На данный момент в ходе спасательной операции найден один живой летчик, два штурмана найдены погибшими.

Стрельба на пресс-конференции в Херсоне

В пресс-клубе во время пресс-конференции одесских активистов на тему “незаконные действия руководства и работников Укртрансбезопасности и управления транспорта и связи Херсона“ начался конфликт с применением газового баллончика и оружия, предварительно - травматического. Сообщается, что погибших нет, причины конфликта также неизвестны. Ранее в этот день пресс-конференцию отменили из-за сообщения о минировании, но мероприятие все же решили провести.

Бизнес Зеленского в РФ

В результате журналистского расследования программы Схемы выяснилось, что кандидат в президенты Владимир Зеленский обладает бизнесом в РФ - шоумену принадлежат три компании по производству кино и телевизионных программ.

По словам самого Зеленского, эти компании занимаются продажей интеллектуальных прав, выручка от которых возвращается в Украину и на территории РФ он не работает.

Свежая статистика населения Украины

Госстат опубликовал свежие данные о населении Украины. На 1 декабря 2018 года в Украине проживает 42 177 600, что на 208,8 тысяч меньше, чем в начале прошлого года.

Ранее сообщалось, что в зоне ООС впервые за неделю не пострадали военные.