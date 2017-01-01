Масштабное ДТП в Киеве: Пьяный водитель Range Rover разбил пять машин

В Range Rover находились две женщины и два мужчины с явными признаками алкогольного опьянения.

В пятницу, 18 января, на Дорогожичах в Киеве случилось масштабное ДТП с участием Range Rover, Daewoo Nubira, Chevrolet Lacceti, Nissan Micra и Skoda Fabia. Об этом сообщает Информатор.

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"Машины Daewoo, Chevrolet, Nissan и Skoda стояли в ожидании зеленого света светофора в одном ряду друг за другом. В этот момент Range Rover на высокой скорости летел на красный свет и въехал в Daewoo. Дальше автомобили сложились "по принципу домино". С места происшествия госпитализировали пассажира Skoda с ушибом грудной клетки. К счастью, больше пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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В Range Rover находились две женщины и два мужчины с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина, который по сообщению свидетелей управлял внедорожником, свою вину отрицал, заявив, что за рулем находилась его жена. Он ее, якобы отвлек и она врезалась в стоящие на светофоре авто. От проверки на драгере он отказался, его отвезли медучреждение для проведения экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло лобовое столкновение авто: трое пострадавших.