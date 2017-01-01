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Под Ужгородом мужчина прострелил себе голову

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Погибший мастерил различные самострелы и пиротехнические изделия. Вероятно, это и стало причиной смертельного ранения.
Ранение оказалось несовместимым с жизнью
Ранение оказалось несовместимым с жизнью
gorodfm.net

Житель села Шишловцы Ужгородского района Закарпатской области по неосторожности прострелил себе голову и вскоре скончался в больнице. Об этом сообщили Новости Закарпатья в субботу, 19 января.

Накануне пострадавшего привезли в Закарпатскую областную клиническую больницу с огнестрельным ранением головы. Ранение оказалось несовместимым с жизнью, он скончался в приемном отделении.

По словам родных, погибший мастерил различные самострелы и пиротехнические изделия, что, вероятно, и стало причиной смертельного ранения.

Сейчас полиция проводит следственные действия и устанавливает причину трагедии.

Ранее в Харьковской области мужчина случайно застрелил своего друга, который во время распития алкоголя попросил у хозяина дома посмотреть его охотничье ружье.

Также сообщалось, что во Львове на улице Мазепы произошла стрельба, в результате которой мужчина получил ранение в ногу.

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Теги: смерть, Закарпатье, стрельба, мужчина, Ужгород, погиб, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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