В Виннице обокрали иностранного коллекционера часов – СМИ

Воры похитили из квартиры деньги, ювелирные украшения, коллекцию наручных часов и браслеты с янтарем.

Неизвестные злоумышленники обокрали гражданина Турции, который проживает в Виннице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Винницкой области в воскресенье, 20 января.

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"Гражданин Турции, проживающий и работающий в Виннице, обратился в полицию с заявлением о краже, совершенной из его квартиры в период его отсутствия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что воры сумели подобрать ключи к квартире и похитили из нее деньги, ювелирные украшения и коллекцию наручных часов. Среди них были часы таких марок, как Armani, Rolex, Orient, Diesel, Valentino и другие.

Также злоумышленники забрали коллекцию браслетов с янтарем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст.185 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в США похитили коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн. Коллекция насчитывала около 450 комиксов и включала даже ранние выпуски Бэтмена, изданные в 1940-х годах.