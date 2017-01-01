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Порошенко на два дня летит в Израиль

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В ходе визита запланировано подписание соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.
У Петра Порошенко важная повестка в Израиле
У Петра Порошенко важная повестка в Израиле
Прес-служба президента України

Президент Украины Петр Порошенко осуществит 20-21 января 2019 года официальный визит в Израиль. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в воскресенье, 20 января.

В ходе визита запланировано подписание соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля.

Программой визита предусмотрены переговоры украинского лидера с его израильским президентом Реувеном Ривлином, премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и спикером Кнессета Юлием Эдельштейном.

Ожидается также, что Порошенко также проведет встречу с патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ.

В начале нынешней недели СМИ сообщили о подготовке визита Порошенко в Израиль, но на Банковой не подтвердили эту информацию. Ожидается, что соглашение о свободной торговле позволит удвоить товарооборот между Украиной и Израилем.

Напомним, 21 ноября 2018 года Кабмин одобрил распоряжение о подписании соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем, а также уполномочил первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива на подписание этого документа.

Ранее в Кабмине сообщали, что подписание ЗСТ с Израилем состоится в первые месяцы 2019 года.

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Теги: Украина, Израиль, Порошенко, зона свободной торговли, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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