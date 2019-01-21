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В Брюсселе Украина, РФ и ЕС начали переговоры по транзиту газа

Комментариев: 2
Стороны обсуждают вопрос продолжения транзита российского газа по украинским трубопроводам с 2019 года.
Перед переговорами в трехстороннем формате ЕС провел двусторонние встречи с РФ и Украиной
Перед переговорами в трехстороннем формате ЕС провел двусторонние встречи с РФ и Украиной
twitter.com/UA_EUMission

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В Брюсселе стартовали трехсторонние переговоры по вопросам транзита российского газа через территорию Украины с 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба представительства Украины в ЕС в Twitter.

Россия, Европа и Украина пытаются договориться о транзите газа
Россия, Европа и Украина пытаются договориться о транзите газа
twitter.com/UA_EUMission

Переговоры проходят с участием Украины, ЕС и России. До этого европейская сторона провела отдельные консультации с РФ и Украиной по этому вопросу.

Переговоры по газу в Брюсселе уже стартовали
Переговоры по газу в Брюсселе уже стартовали
twitter.com/UA_EUMission

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“В Брюсселе начались трехсторонние консультации Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа происхождением из Российской Федерации газопроводами Украины после 2019 года“, - говорится в сообщении ведомства.

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Вопрос транзита российского газа через Украину все еще открыт
Вопрос транзита российского газа через Украину все еще открыт
twitter.com/UA_EUMission

Напомним, ранее в Евросоюзе озвучили свои ожидания от предстоящих переговоров по газу между Европой, Украиной и Россией.

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Теги: газ, Украина, РФ, транзит, трубопровод, ГТС, ЕС
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Комментариев (3)
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    21.01.2019, 18:53
Оценка:  -4
КАК ЖЕ СКАКУНЫ ПЕРЕЖИВАЮТ ЗА ЕВРОПУ .....))))
ummon    21.01.2019, 19:25
Оценка:  +2
ummon
Как же лапти переживают за Украину)
Григорич    21.01.2019, 18:51
Оценка:  -4
Григорич
а как же остаточно прощевай ??
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