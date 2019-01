В Брюсселе Украина, РФ и ЕС начали переговоры по транзиту газа

Читай также: Берлин не считает Северный поток-2 политическим проектом

В Брюсселе стартовали трехсторонние переговоры по вопросам транзита российского газа через территорию Украины с 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба представительства Украины в ЕС в Twitter.

Переговоры проходят с участием Украины, ЕС и России. До этого европейская сторона провела отдельные консультации с РФ и Украиной по этому вопросу.

Читай также: Коболев назвал задачи газовых переговоров с РФ

“В Брюсселе начались трехсторонние консультации Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа происхождением из Российской Федерации газопроводами Украины после 2019 года“, - говорится в сообщении ведомства.

В Брюсселі розпочались тристоронні консультації Україна-ЄС-РФ з питань транзиту газу походженням з Російської Федерації газогонами України після 2019 р. / Trilateral #Ukraine-#EU-Russia talks on the transit of Russian gas through Ukraine after 2019 have just started in Brussels pic.twitter.com/BGjG9wc6Et