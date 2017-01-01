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В Николаеве напали на таксиста и угнали его авто

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Мужчина в состоянии наркотического опьянения проломил череп водителю такси и похитил машину.

В Николаеве задержали мужчину, который в состоянии наркотического опьянения угнал такси и тяжело ранил его водителя. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в понедельник, 21 января.

Отмечается, что пассажир остановил такси, назвал адрес, но во время движения неожиданно набросился на водителя - проломил ему череп и похитил машину.

Полиция начала поиски. К ним присоединились и таксисты, коллеги пострадавшего. Похищенное авто один из них заметил на дороге, началось преследование.

На подмогу преследователям выехали еще около 40 таксистов. Злоумышленника несколькими автомобилями такси и полиции удалось взять в кольцо. Тот врезался в патрульную машину, выскочил из салона и пытался убежать. Патрульным пришлось спасать его от самосуда коллег пострадавшего.

Как стало известно, подозреваемому 29 лет. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

Ранее в Киеве иностранец приставил к шее таксиста нож и приказал отдать деньги и ценные вещи.

Также сообщалось, что в столице 23-летний парень совершил разбойное нападение на таксиста.

 

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Теги: Николаев, видео, такси, нападение, угон, таксист, угон автомобиля
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Источник: korrespondent.net

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