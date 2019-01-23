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В Украине возросло количество вирусных атак против иностранных дипучреждений

Комментариев: 3
В течение 2018 значительно возросло количество вирусных атак, направленных на зарубежные дипломатические учреждения Украины.
Компетентные органы Украины систематически выявляют кибератаки
Компетентные органы Украины систематически выявляют кибератаки
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В течение 2018 значительно возросло количество вирусных и “фишинговых“ атак, направленных на зарубежные дипломатические учреждения Украины. 

Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

“Компетентные органы Украины систематически выявляют кибератаки на информационные ресурсы, используемые структурными подразделениями Министерства иностранных дел и заграничными дипломатическими представительствами Украины“, - сообщили в министерстве.

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“В течение 2018 значительно возросло количество вирусных атак, направленных на зарубежные дипломатические учреждения Украины (ЗДУ) и количество “фишинговых“ атак, является довольно распространенным явлением, в частности в Министерстве было зафиксировано и устранено последствия 5 киберинцидентов“, - отметили в МИД.

Кроме того, по словам дипломатов, участились информационные (пранкерские - ред.) нападения на украинские дипломатические учреждения, носящие системный характер и охватывающие практически все зарубежные дипломатические учреждения Украины.

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Напомним, специалисты Киберполиции начали фиксировать в Украине случаи распространения вируса, замаскированного под сообщения от государственных учреждений.

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Теги: вирусы, атаки, киберугроза, дипломаты, кибератака
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Комментариев (3)
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deadwest    23.01.2019, 09:37
Оценка:  0
deadwest
Тем временем, Украина за год выпала из Топ-50 наиболее инновационных стран мира рейтинга Bloomberg. Причем шла к этому планомерно с революции достоинства.
deadwest    23.01.2019, 09:38
Оценка:  0
deadwest
2015 год - 33 место, 2016 год - 41 место, 2017 год - 42 место, 2018 год - 46 место, 2019 год - 53 место.
deadwest    23.01.2019, 09:38
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