В Украине возросло количество вирусных атак против иностранных дипучреждений

В течение 2018 значительно возросло количество вирусных атак, направленных на зарубежные дипломатические учреждения Украины.

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В течение 2018 значительно возросло количество вирусных и “фишинговых“ атак, направленных на зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

“Компетентные органы Украины систематически выявляют кибератаки на информационные ресурсы, используемые структурными подразделениями Министерства иностранных дел и заграничными дипломатическими представительствами Украины“, - сообщили в министерстве.

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“В течение 2018 значительно возросло количество вирусных атак, направленных на зарубежные дипломатические учреждения Украины (ЗДУ) и количество “фишинговых“ атак, является довольно распространенным явлением, в частности в Министерстве было зафиксировано и устранено последствия 5 киберинцидентов“, - отметили в МИД.

Кроме того, по словам дипломатов, участились информационные (пранкерские - ред.) нападения на украинские дипломатические учреждения, носящие системный характер и охватывающие практически все зарубежные дипломатические учреждения Украины.

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Напомним, специалисты Киберполиции начали фиксировать в Украине случаи распространения вируса, замаскированного под сообщения от государственных учреждений.