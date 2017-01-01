Под Ужгородом водитель BMW обстрелял автомобиль
Мужчина среди ночи обстрелял другого участника дорожного движения и скрылся в неизвестном направлении.
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В селе Розивка под Ужгородом водитель BMW из пистолета среди ночи обстрелял другой автомобиль, сообщила пресс-служба Нацполиции Закарпатья.
Сообщение о нападении полиция получила около 23.00. Потерпевший сообщил, что неизвестный осуществил выстрелы по его машине, после чего уехал в неизвестном направлении.
В ходе отработки, указанное авто BMW, из которого стреляли, патрульные заметили на улице Другетив в Ужгороде. Полиция задержала водителя. В его действиях усматриваются признаки уголовного преступления, поэтому дело передали следователям.
Читай также: В Броварах хулиган устроил стрельбу из автоматаНапомним, минувшими выходными в Киеве возле станции метро Шулявская водитель BMW стрелял в прохожего с собакой. Огонь велся из пневматического оружия. Стрелявший скрылся с места событий, оставив машину.