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Под Ужгородом водитель BMW обстрелял автомобиль

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Мужчина среди ночи обстрелял другого участника дорожного движения и скрылся в неизвестном направлении.
Водитель BMW обстрелял автомобиль
Водитель BMW обстрелял автомобиль
zk.npu.gov.ua

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В селе Розивка под Ужгородом водитель BMW из пистолета среди ночи обстрелял другой автомобиль, сообщила пресс-служба Нацполиции Закарпатья.

Сообщение о нападении полиция получила около 23.00. Потерпевший сообщил, что неизвестный осуществил выстрелы по его машине, после чего уехал в неизвестном направлении.

В ходе отработки, указанное авто BMW, из которого стреляли, патрульные заметили на улице Другетив в Ужгороде. Полиция задержала водителя. В его действиях усматриваются признаки уголовного преступления, поэтому дело передали следователям.

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Напомним, минувшими выходными в Киеве возле станции метро Шулявская водитель BMW стрелял в прохожего с собакой. Огонь велся из пневматического оружия. Стрелявший скрылся с места событий, оставив машину.
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Теги: стрельба, водитель, нападение, Ужгород
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Источник: korrespondent.net

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