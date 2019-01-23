Супрун не советует есть грейпфруты при приеме лекарств
И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не советует употреблять цитрусовые во время приема лекарств, поскольку это дает побочные эффекты. Об этом она написала в среду, 23 января, на своей странице в Facebook.
"Вещества, содержащиеся в грейпфрутах и им подобных, содержат соединения, которые ограничивают действие лекарств в организме. Препараты почти беспрепятственно попадают в кровь и их концентрация становится слишком велика - словно приняли не одну таблетку, а три или даже семь. Поэтому некоторые лекарства в сочетании с грейпфрутовым соком или даже грейпфрутом, который вы съедите потом, дают побочные эффекты", - предупредила Супрун.
По словам руководительницы Минздрава, сейчас известно о как минимум 85 препаратах, которых объединяет пероральный прием и низкая биодоступность.
Как отметила Супрун, побочные эффекты могут возникнуть при приеме таких групп лекарств: препараты для снижения холестерина (статины), для регуляции давления, регуляции ритма сердцебиения, противоинфекционные препараты, в том числе эритромицин, большинство антидепрессантов и препаратов для снижения тревожности, антикоагулянты, обезболивающие и лекарства для преодоления эректильной дисфункции.
Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предложила заменить черную икру красной.
Также сообщалось, что в Украину не пропустили зараженные мандарины и апельсины.
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