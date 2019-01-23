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Супрун не советует есть грейпфруты при приеме лекарств

Комментариев: 1
Ульяна Супрун не советует употреблять цитрусовые во время приема лекарств, поскольку это дает побочные эффекты.
Вещества в грейпфрутах и им подобных ограничивают действие лекарств в организме
Вещества в грейпфрутах и им подобных ограничивают действие лекарств в организме
uk.wikipedia.org

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не советует употреблять цитрусовые во время приема лекарств, поскольку это дает побочные эффекты. Об этом она написала в среду, 23 января, на своей странице в Facebook.

"Вещества, содержащиеся в грейпфрутах и им подобных, содержат соединения, которые ограничивают действие лекарств в организме. Препараты почти беспрепятственно попадают в кровь и их концентрация становится слишком велика - словно приняли не одну таблетку, а три или даже семь. Поэтому некоторые лекарства в сочетании с грейпфрутовым соком или даже грейпфрутом, который вы съедите потом, дают побочные эффекты", - предупредила Супрун.

По словам руководительницы Минздрава, сейчас известно о как минимум 85 препаратах, которых объединяет пероральный прием и низкая биодоступность.

Как отметила Супрун, побочные эффекты могут возникнуть при приеме таких групп лекарств: препараты для снижения холестерина (статины), для регуляции давления, регуляции ритма сердцебиения, противоинфекционные препараты, в том числе эритромицин, большинство антидепрессантов и препаратов для снижения тревожности, антикоагулянты, обезболивающие и лекарства для преодоления эректильной дисфункции.

Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предложила заменить черную икру красной.

Также сообщалось, что в Украину не пропустили зараженные мандарины и апельсины.

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Теги: Лекарственные препараты, Минздрав, лекарство, лекарства, Супрун, цитрус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
толян04    23.01.2019, 19:27
Оценка:  +1
толян04
я б посоветовал этой тупоры ло й санитарке из канады ваабЩе свой рот не открывать!
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