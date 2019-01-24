Сепаратист "ЛНР" получил 10 лет тюрьмы

Мужчина в течение почти двух лет участвовал в боевых действиях против сил АТО и Объединенных сил на Светлодарской дуге.

Константиновский городской суд в Донецкой области приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества уроженца города Енакиево за участие в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 24 января.

Отмечается, что в октябре 2016 мужчина "подписал контракт и присоединился к 7-й отдельной мотострелковой бригаде так называемой "Народной милиции" 2-го армейского корпуса "ЛНР" (в/ч 08807)".

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"Находясь в составе бандформирования, в течение почти двух лет, участвовал в боевых действиях против сил АТО и Объединенных сил на Светлодарской дуге в районе населенных пунктов Светлодарск и Луганское Бахмутского района Донецкой области, где 5 мая 2018 года и был задержан, имея при себе автомат АК-74, оснащенный патронами к нему", – говорится в сообщении.

В отношении сепаратиста было возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины) и ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст.263 УК Украины).

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Сепаратист проведет 10 лет в тюрьме. Фото: пресс-центр штаба ООС

Ранее вербовщица сепаратистов заочно получила 10 лет тюрьмы. Женщина выполняла задачи по вербовке и укомплектовыванию личного состава батальона "Восток".

Также в Мариуполе суд вынес приговоры пятерым информаторам "ДНР". Двое получили по 10 лет лишения свободы, а трое – по пять лет тюрьмы.