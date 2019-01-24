В Днепре из-за снега обрушился торговый павильон

Металлическая конструкция не выдержала такого количества снега. Пострадавших нет.

В Днепре в четверг, 24 января, обрушилась крыша торгового павильона. Об этом пишет Информатор.

Обошлось без пострадавших - под завалами оказались лишь брошенные продавцами личные вещи.

Вероятная причина обвала - металлическая конструкция не выдержала такого количества снега.

Также сообщается, что в ночь с 23 на 24 января в Днепре в районе дома №103 на проспекте Богдана Хмельницкого рухнула крыша.

Как стало известно, там находится платная парковка. Крыша рухнула на припаркованные под ней машины.

Известно, что пострадавших в результате происшествия нет. Несколько транспортных средств получили небольшие повреждения.

Ранее в Киеве глыба льда упала с крыши здания на припаркованный автомобиль.

Также сообщалось, что в Ужгороде из-за большого количества снега обрушилась крыша пятиэтажного жилого дома.

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