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В Украине цены на лекарства снизились на 40% - Супрун

Комментариев: 1
И.о. министра здравоохранения Украины отметила, что снизились цены на препараты, производимые в стране или привезенные дистрибьюторами.
В МОЗ заявили, что цены на лекарства снизились
В МОЗ заявили, что цены на лекарства снизились

В Украине за последние пять лет на 40% снизились цены на медицинские препараты, производимые в стране или привезенные дистрибьюторами. Об этом в интервью Радио Свобода, опубликованном в субботу, 26 января, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Еще в 2015 году мы передали государственные закупки на международные организации. Это 5 или 6 млрд гривен ежегодно, которые уже не идут через карманы. СБУ, Счетная палата и наши расчеты показывают, что на 40% снизились цены через международные организации с 2014 года до 2018. Это очень много средств, которые уже не идут через дистрибьюторов и "фарммафию", которая была когда-то в Украине", - отметила Супрун.

Напомним, по данным Госстата, с начала 2018 года в Украине подорожали как отечественные, так и импортные лекарства.

Минздрав обновил список бесплатных лекарств

 

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Теги: Лекарственные препараты, Минздрав, лекарство, лекарства, МОЗ, Супрун
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    26.01.2019, 23:23
Оценка:  0
Boxerogos
Американская бабушка-смерть живёт в какой-то другой,параллельной"Украине& quot;.Там и Пэрэмога и цены снижаются на 40% и все довольны и счастливы...Шизофрения она такая...
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