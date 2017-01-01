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Сутки в ООС: один обстрел, ВСУ без потерь

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По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были уничтожены и трое ранены.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Пресс-центр штаба АТО/Facebook

За минувшие сутки, 27 января, подразделения сепаратистов один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 28 января.

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Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Север противник обстрелял украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Новотошковское.

ВСУ в ответ на провокации врага применяли дежурные огневые средства. По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были уничтожены и трое ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 26 января на Донбассе зафиксировали 10 вражеских обстрелов. Один раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Теги: Донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Операция объединенных сил
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