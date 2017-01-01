ЦИК отказала 9 гражданам в регистрации кандидатом в президенты

Также комиссия зарегистрировала 16 иностранных наблюдателей на очередных выборах президента Украины.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала 38 заявлений от кандидатов unian.net

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Центральная избирательная комиссия отказала 9 лицам в регистрации в качестве кандидатов на пост президента Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на заведующего отделом связей со средствами массовой информации ЦИК Константина Хивренко.

“Было отказано девяти гражданам Украины. Среди них никого выдающегося нет“, - отметил Хвиренко.

Стоит отметить, что на сегодняшний день ЦИК зарегистрировала 38 заявлений от кандидатов на выборы президента Украины.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 16 официальных наблюдателей время очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года, сообщает пресс-служба ЦИК.

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“Рассмотрев соответствующие обращения от международной организации и иностранного государства, ЦИК зарегистрировала 16 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019: 7 - от Национального Демократического Института Международных Отношений, 9 - от Федеративной Республики Германия“, - говорится в сообщении.

В целом, на сегодняшний момент ЦИК разрешила 84 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Как сообщалось 25 января, 25 января ЦИК зарегистрировал еще шесть кандидатов в президенты.