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В МИД рассказали о рекордном количестве заробитчан в Чехии

Комментариев: 4
Поток украинцев, отправляющихся на зароботки или учение в Чехию, постоянно увеличивается.
В Чехии официально работают 120 тысяч украинцев
В Чехии официально работают 120 тысяч украинцев
depositphotos.com

Количество украинцев, легально работающих в Чехии, достигло 120 тысяч человек.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время встречи со своим чешским коллегой, сообщают Українські новини.

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“Только представьте себе - 120 тысяч украинцев работает легально в Чехии, и это количество постоянно увеличивается“, - сказал он.

Климкин добавил, что на встрече с главой МИД Чехии поднимались вопросы трудовой миграции и предоставления гарантий и льгот.

Напомним, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек будет находиться с рабочим визитом в Украине с 27 по 29 января. В частности, он намерен посетить Донбасс.

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Теги: МИД Украины, Чехия, заробитчане, мигранты, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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pochta-mail    28.01.2019, 16:06
Оценка:  +1
pochta-mail
В какой еще стране министр иностранных дел с гордостью заявляет о постоянном и все увеличивающемся оттоке рабочей силы...
pochta-mail    28.01.2019, 16:01
Оценка:  0
pochta-mail
Шо то до конца не уловил..
По мнению Климкина це гиднисть и перемога или не...
atos    28.01.2019, 16:11
Оценка:  0
atos
Это бинго)))))
    28.01.2019, 16:15
Оценка:  0
СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО ПЕРЕМОГА .....
ПОЛЬШУ ЗНАЧИТ ПРОШЛИ , СЛЕДОМ ЧЕХИЯ , НУ И ДАЛЬШЕ ПО МАРШРУТУ .......
ТИПА КАК В ДОНБАССЕ , ЖАБЬИМИ СКАЧКАМИ , ПОСТЕПЕННО ИДЁТ ПОКОРЕНИЕ ЕВРОПЫ ...
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