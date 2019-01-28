В МИД рассказали о рекордном количестве заробитчан в Чехии

Поток украинцев, отправляющихся на зароботки или учение в Чехию, постоянно увеличивается.

В Чехии официально работают 120 тысяч украинцев depositphotos.com

Количество украинцев, легально работающих в Чехии, достигло 120 тысяч человек.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время встречи со своим чешским коллегой, сообщают Українські новини.

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“Только представьте себе - 120 тысяч украинцев работает легально в Чехии, и это количество постоянно увеличивается“, - сказал он.

Климкин добавил, что на встрече с главой МИД Чехии поднимались вопросы трудовой миграции и предоставления гарантий и льгот.

Напомним, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек будет находиться с рабочим визитом в Украине с 27 по 29 января. В частности, он намерен посетить Донбасс.