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В Украину завезли опасный для здоровья чай

Комментариев: 5
Чай зеленый импортировано 24 июля 2017 года только в Одессу.
Чай импортировано в количестве 10,896 кг
Чай импортировано в количестве 10,896 кг
depositphotos.com

Опасный для здоровья зеленый чай импортировала незарегистрированная одесская фирма в объеме почти 11 кг. 

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в ответе на информационный запрос журналиста УНН.

“Чай зеленый импортировано 24 июля 2017 года только в Одессу компанией BANZAI - VSYO DLYA SUSHI в количестве 10,896 кг. По результатам проведенных расследований, Главному управлению Госпродпотребслужбы в Одесской области не удалось установить местонахождение компании, кроме того, информация о ней отсутствует в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, который размещен на официальном сайте Министерства юстиции Украины“, - говорится в ответе.

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По данным ведомства, Госпродпотребслужба обратилась в Государственную фискальную службу Украины и Министерства юстиции Украины с просьбой установить этот субъект хозяйствования. Также служба предупредила региональные отделы госветсанконтроля на государственной границе и транспорте, а также главные управления Госпродпотребслужбы в областях и г. Киеве в случае поступления информации об обороте зеленого чая, экспортируемого Heushen & Schrouff, Oriental Foods Trading BV.

Напомним, в Днепре возле мусорника одного из домов нашли сотни коробок чая. Весть о находке быстро распространилась районом. 

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Теги: импорт, чай, здоровье, Украина
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Комментариев (5)
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LatAlliensSuck    29.01.2019, 14:46
Оценка:  +1
LatAlliensSuck
А как они узнали название незарегистрированной фирмы? Может им медиум неточно сказал, вот они и найти не могут... Что-то мне посказывает, что это "чай" для курения высочайшего уровня. Кому-то из начальников сильно зашел, хочет еще, да никак не может вспомнить где взял...
Dimon-111    29.01.2019, 14:35
Оценка:  +7
Dimon-111
Чай импортировали полтора года назад. Его уже давно выпили и забыли. В чем тогда новость? И почему Госпродпотребслужба в Одесской области только теперь зашевелилась?
nfhvyt    29.01.2019, 15:15
Оценка:  +1
nfhvyt
Недосчитались откатов.
нафнаф    29.01.2019, 14:28
Оценка:  +2
нафнаф
Фига се какие объемы контрабанды, ящик чая.Миллиарды неуплаченных налогов.И да,чем же он опасен ?
Аделька    29.01.2019, 14:09
Оценка:  +1
Аделька
И что там опасного,просьба озвучить.Предполагаю,фирма получатель налоги не заплатила))
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