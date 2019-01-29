В Украину завезли опасный для здоровья чай

Чай зеленый импортировано 24 июля 2017 года только в Одессу.

Опасный для здоровья зеленый чай импортировала незарегистрированная одесская фирма в объеме почти 11 кг.

Читай также: Украина увеличила экспорт шоколада

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в ответе на информационный запрос журналиста УНН.

“Чай зеленый импортировано 24 июля 2017 года только в Одессу компанией BANZAI - VSYO DLYA SUSHI в количестве 10,896 кг. По результатам проведенных расследований, Главному управлению Госпродпотребслужбы в Одесской области не удалось установить местонахождение компании, кроме того, информация о ней отсутствует в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, который размещен на официальном сайте Министерства юстиции Украины“, - говорится в ответе.

Читай также: Украина рекордно импортировала пальмового масла

По данным ведомства, Госпродпотребслужба обратилась в Государственную фискальную службу Украины и Министерства юстиции Украины с просьбой установить этот субъект хозяйствования. Также служба предупредила региональные отделы госветсанконтроля на государственной границе и транспорте, а также главные управления Госпродпотребслужбы в областях и г. Киеве в случае поступления информации об обороте зеленого чая, экспортируемого Heushen & Schrouff, Oriental Foods Trading BV.

Напомним, в Днепре возле мусорника одного из домов нашли сотни коробок чая. Весть о находке быстро распространилась районом.