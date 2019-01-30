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Минздрав не будет объявлять эпидемию кори

Комментариев: 2
Супрун призвала граждан делать прививки от кори.
Супрун добавила, что важнее расширить возможности для большей вакцинации
Супрун добавила, что важнее расширить возможности для большей вакцинации
УНИАН

Министерство здравоохранения Украины не будет объявлять эпидемию кори. 

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун журналистам после заседания правительства. 

“Мы не будем объявлять эпидемию. Но это только слово, это не имеет никакого значения. На самом деле важнее расширить возможности для большей вакцинации, доступность к вакцинам“, - сказала она.

Супрун призвала граждан делать прививки от кори.

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Напомним, по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 4-ю неделю 2019 количество больных корью уменьшилась на 6% по сравнению с прошлой неделей.  

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Теги: эпидемия, корь, вакцина, Украина, прививка
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Комментариев (2)
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Fon_Pascha    30.01.2019, 13:47
Оценка:  +2
Fon_Pascha
правильно чем больше здохнет молодых тем меньше пенсионеров будет! КраинаУ
nfhvyt    30.01.2019, 13:47
Оценка:  +3
nfhvyt
Главная бацила из ГосДепа передумаля объявлять эпидемию.
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