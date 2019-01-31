Опять Мальдивы: В Буче активисты выясняют, за чей счет отдыхают чиновницы

Если верить декларациям чиновниц горсовета, то на неделю отдыха у них ушла вся зарплата за пол года.

Начальница финансового управления Бучанского горсовета Татьяна Симон и заведующая отделом пресс-службы Виктория Ляховец похвастались в соцсети Facebook своими фотографиями с отдыха на Мальдивах.

Об этом сообщает движение Чесно.

Похоже, на Мальдивах Ляховец праздновала свой 50-летний юбилей. В заметке на своей странице в Facebook именинница отметила локацией отель COCOON Maldives. Отмечается, что неделя отдыха одного человека в этом отеле стоит более 3 тыс. долл., что, по курсу Нацбанка, составляет почти 90 тыс. грн.

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Интересно, что, согласно декларации Виктории Ляховец, опубликованной на сайте НАПК, ее заработная плата за 2017 год составляла 175,7 тыс. грн, то есть примерно 15 тыс. грн на месяц. А значит, на отдых на Мальдивах она потратила чуть ли не половину заработанных за год средств. В своей декларации чиновница отметила мужа и сына, который работает в газете Бучанськие новости. Их суммарный годовой доход не превышал 100 тыс. грн. Других сбережений у семьи Ляховец нет.

Начальница финансового управления Татьяна Симон в своей декларации на сайте НАПК показала почти такой же годовой доход – около 180 тыс. грн. Кроме этого, она задекларировала подарок в неденежной форме стоимостью 73,5 тыс. грн. Других сбережений, если верить декларации чиновницы, у нее нет.

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Движение Честно поинтересовалось у работниц горсовета, за чей счет они отдыхают, но пока ответа не получило. Вероятно, отдых все еще продолжается. Но активистам удалось дозвониться к городскому главе Бучи – экс-регионалу Анатолию Федоруку. На вопрос, откуда у чиновниц взялись средства на дорогой отдых, он отметил, что готов провести расследование.

“Если у вас возникают вопросы такого плана, пришлите, пожалуйста, обращение, и мы обязательно проведем внутреннее расследование, аудит, даже скажем, чтобы рассмотрели на морально-этической комиссии наших чиновников или сотрудников Бучанского городского совета“, - заверил Федорук.

Как сообщалось, администрация президента отказалась уточнить сумму, израсходованную президентом Петром Порошенко на отдых на Мальдивах в январе.