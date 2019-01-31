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Опять Мальдивы: В Буче активисты выясняют, за чей счет отдыхают чиновницы

Комментариев: 2
Если верить декларациям чиновниц горсовета, то на неделю отдыха у них ушла вся зарплата за пол года.
Активистов заинтересовало, на какие деньги чиновницы отдыхают на Мальдивах
Активистов заинтересовало, на какие деньги чиновницы отдыхают на Мальдивах
соцсети

Начальница финансового управления Бучанского горсовета Татьяна Симон и заведующая отделом пресс-службы Виктория Ляховец похвастались в соцсети Facebook своими фотографиями с отдыха на Мальдивах. 

Об этом сообщает движение Чесно.

Похоже, на Мальдивах Ляховец праздновала свой 50-летний юбилей. В заметке на своей странице в Facebook именинница отметила локацией отель COCOON Maldives. Отмечается, что неделя отдыха одного человека в этом отеле стоит более 3 тыс. долл., что, по курсу Нацбанка, составляет почти 90 тыс. грн.

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Интересно, что, согласно декларации Виктории Ляховец, опубликованной на сайте НАПК, ее заработная плата за 2017 год составляла 175,7 тыс. грн, то есть примерно 15 тыс. грн на месяц. А значит, на отдых на Мальдивах она потратила чуть ли не половину заработанных за год средств. В своей декларации чиновница отметила мужа и сына, который работает в газете Бучанськие новости. Их суммарный годовой доход не превышал 100 тыс. грн. Других сбережений у семьи Ляховец нет.

Начальница финансового управления Татьяна Симон в своей декларации на сайте НАПК показала почти такой же годовой доход – около 180 тыс. грн. Кроме этого, она задекларировала подарок в неденежной форме стоимостью 73,5 тыс. грн. Других сбережений, если верить декларации чиновницы, у нее нет.

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Движение Честно поинтересовалось у работниц горсовета, за чей счет они отдыхают, но пока ответа не получило. Вероятно, отдых все еще продолжается. Но активистам удалось дозвониться к городскому главе Бучи – экс-регионалу Анатолию Федоруку. На вопрос, откуда у чиновниц взялись средства на дорогой отдых, он отметил, что готов провести расследование.

“Если у вас возникают вопросы такого плана, пришлите, пожалуйста, обращение, и мы обязательно проведем внутреннее расследование, аудит, даже скажем, чтобы рассмотрели на морально-этической комиссии наших чиновников или сотрудников Бучанского городского совета“, - заверил Федорук.

Как сообщалось, администрация президента отказалась уточнить сумму, израсходованную президентом Петром Порошенко на отдых на Мальдивах в январе.

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Теги: коррупция, горсовет, чиновницы, Мальдивы
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Комментариев (2)
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alex8_4    31.01.2019, 16:00
Оценка:  +1
alex8_4
и кто-то верит что чиновники живут только на зарплату?)))))))))))))))) да ничего не поменялось со времен яныка... только вывески сменили... пока их вперед ногами не вынесешь - не поменяется ничего.
Ruspidor    31.01.2019, 15:19
Оценка:  -1
Ruspidor
Аналов бывших не бывает! Башкой надо думать, кого выбираете... Зато теперь будите знать, почему в городе нет дорог...
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