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США и ЕС рассматривают меры против России из-за задержанных моряков

Комментариев: 10
Так же Россия должна обеспечить свободу судоходства через Керченский пролив.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
Flickr

Соединенные Штаты и Европейский союз рассматривают возможность принятия дополнительных мер, в том числе санкций, в отношении России, если Кремль не освободит украинских моряков. 

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Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил во время телефонного брифинга, передаёт корреспондент УНН.

“Я могу сказать, что и США, и Европа рассматривают, какие дополнительные меры мы можем принять, если Россия не вернёт моряков”, - сказал дипломат.

По его словам, Россия так же должна обеспечить свободу судоходства через Керченский пролив.

“США...будут пересматривать крымские санкции в феврале. ЕС тоже рассматривают возможность дополнительных санкций. Пока ничего не согласовано, и у них будет заседание глав МИД, так же в феврале. К тому же, мы рассматриваем дополнительные шаги”, - отметил Волкер.

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Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что явный фаворит в президентской гонке в Украине пока не виден. Об этом он сообщил журналистам в четверг, 31 января, во время телефонного брифинга.

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Теги: США, ЕС, санкции, Курт Волкер, РФ
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Комментариев (10)
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    31.01.2019, 17:48
Оценка:  +1
ХОЗЯЕВА ДОЛЖНЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЗБАДРИВАТЬ СВОИХ ХОЛОПОВ ВАЖНЫМ НАДУВАНИЕМ ЩЁК , ЛАЕМ В СТОРОНУ РОССИИ , ОЗАБОЧЕННОСТЬЮ , ООБЕСПОКОЕННОСТЬЮ , ПОХЛОПЫВАНИЕМ ПО ПЛЕЧУ И ОБЕЩАНИЕМ , ЧТО ВЕСЬМИРСНИМИ , ЧТО НАТО И ЕС С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ ИХ , НО ПОКА НЕ ВРЕМЯ , НУЖНО ЕЩЁ ЗАСЛУЖИТЬ БЛАГОСКЛОННОСТЬ ХОЗЯЕВ ....
АСТАНАВИТЕСЬ    31.01.2019, 17:49
Оценка:  +2
АСТАНАВИТЕСЬ
ВЫДЫХАЙ БОБЕР!
    31.01.2019, 17:55
Оценка:  +2
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ШТОРМА НА МОРЕ ЗАКОНЧАТСЯ , БУДЕТ БЕЗОПАСНО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ЛОДОЧЕК , И У ХОЛОПОВ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКАЗАТЬ ЕЩЁ РАЗ ВСЮ " МОЩЬ СВОЕГО ФЛОТА " ....)))
WTF2wtf    31.01.2019, 17:57
Оценка:  -2
WTF2wtf
Россияне подарят своим бесправных холопам на оккупированных территориях несколько лодочек и разрешат выходить на них из Седово в Азовское море?
WTF2wtf    31.01.2019, 18:01
Оценка:  -1
WTF2wtf
Ты сейчас просто заменил географический термин о описал поведение россии по отношению к миллионам бесправных рабов на оккупированном Донбассе ... (((
Так уже пятый год ... россия кормит тупыми невнятными обещаниями местных и периодически пугает наступлением ВСУ, а сама тупо жестко экономит на них.
WTF2wtf    31.01.2019, 18:02
Оценка:  0
WTF2wtf
... опустив оккупированный Донбасс значительно ниже других регионов Украины
Катилин    31.01.2019, 17:28
Оценка:  -2
Катилин
Смешные такие, что ни новость, то комедия очередная) Какие агрессивно настроенные мопсики=))
АСТАНАВИТЕСЬ    31.01.2019, 17:48
Оценка:  +3
АСТАНАВИТЕСЬ
К стати давно уже не слышно мульки о том как полезны санкции.
Катилин    31.01.2019, 17:51
Оценка:  -2
Катилин
Это уже доказано и передаказано, что так и есть. Просто укр сми не выгодно в последнее время писать то что есть сейчас. Там же костями от рыбы питались в сюжете иств в 2014, из-за санкций... Короче, мой младший друг, санкции при торговле энергоресурсами и строительстве разных стратегических обьектов
Катилин    31.01.2019, 17:52
Оценка:  -2
Катилин
сказочки на ночь для облоханых в очередной раз чубатых.
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