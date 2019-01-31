США и ЕС рассматривают меры против России из-за задержанных моряков

Так же Россия должна обеспечить свободу судоходства через Керченский пролив.

Соединенные Штаты и Европейский союз рассматривают возможность принятия дополнительных мер, в том числе санкций, в отношении России, если Кремль не освободит украинских моряков.

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Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил во время телефонного брифинга, передаёт корреспондент УНН.

“Я могу сказать, что и США, и Европа рассматривают, какие дополнительные меры мы можем принять, если Россия не вернёт моряков”, - сказал дипломат.

По его словам, Россия так же должна обеспечить свободу судоходства через Керченский пролив.

“США...будут пересматривать крымские санкции в феврале. ЕС тоже рассматривают возможность дополнительных санкций. Пока ничего не согласовано, и у них будет заседание глав МИД, так же в феврале. К тому же, мы рассматриваем дополнительные шаги”, - отметил Волкер.

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Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что явный фаворит в президентской гонке в Украине пока не виден. Об этом он сообщил журналистам в четверг, 31 января, во время телефонного брифинга.