В Украине представили маршруты для Hyperloop

Маршруты вакуумных поездов в Украине возможно проложить по восьми направлениям. Из Киева во Львов можно будет доехать за 37 минут, а в Одессу - за 35.

Национальная академия наук предполагает, что в случае внедрения технологии Hyperloop (гиперлуп) в Украине возможно проложить восемь постояннодействующих маршрутов вакуумных поездов, курсирующих со скоростью 1 080 км/ч. Об этом говорится в научно-техническом исследовании "Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине", проведенном по заказу Министерства инфрастуктуры, передает Украинськи новыны.

Данное исследование было проведенно Государственным учреждением Институт экономики и прогнозирования НАН Украины совместно с Институтом геотехнической механики имени Н.С. Полякова НАН Украины и Институтом транспортных систем и технологий НАН Украины.

По мнению исследователей НАНУ, время пребывания в пути на маршрутах вакуумных поездов будет составлять: Киев - Львов 37 минут; Киев - Одесса 35 минут; Киев - Харьков 33 минуты; Киев - Днипро 32 минуты; Харьков - Львов 1 час 4 минуты; Одесса - Львов 47 минут; Днипро - Львов один час и Киев - Винница 19 минут.

Как сообщалось, Академия наук Украины одобрила проект Hyperloop. По их мнению, Hyperloop может не только стать новым самостоятельным видом транспорта, но и побудить развитие сопутствующих отраслей, считают украинские ученые.

Напомним, в июне 2018 года Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT). Министр инфраструктуры Владимир Омелян утверждал, что технология Hyperloop будет реализована в Украине в перспективе 5-10 лет.

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