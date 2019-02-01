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В Украине представили маршруты для Hyperloop

Комментариев: 7
Маршруты вакуумных поездов в Украине возможно проложить по восьми направлениям. Из Киева во Львов можно будет доехать за 37 минут, а в Одессу - за 35.
Предполагаемое расписание Hyperloop представили в Украине
Предполагаемое расписание Hyperloop представили в Украине
Euronews

Национальная академия наук предполагает, что в случае внедрения технологии Hyperloop (гиперлуп) в Украине возможно проложить восемь постояннодействующих маршрутов вакуумных поездов, курсирующих со скоростью 1 080 км/ч. Об этом говорится в научно-техническом исследовании "Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине", проведенном по заказу Министерства инфрастуктуры, передает Украинськи новыны.

Данное исследование было проведенно Государственным учреждением Институт экономики и прогнозирования НАН Украины совместно с Институтом геотехнической механики имени Н.С. Полякова НАН Украины и Институтом транспортных систем и технологий НАН Украины.

По мнению исследователей НАНУ, время пребывания в пути на маршрутах вакуумных поездов будет составлять: Киев - Львов 37 минут; Киев - Одесса 35 минут; Киев - Харьков 33 минуты; Киев - Днипро 32 минуты; Харьков - Львов 1 час 4 минуты; Одесса - Львов 47 минут; Днипро - Львов один час и Киев - Винница 19 минут.

Как сообщалось, Академия наук Украины одобрила проект Hyperloop. По их мнению, Hyperloop может не только стать новым самостоятельным видом транспорта, но и побудить развитие сопутствующих отраслей, считают украинские ученые. 

Напомним, в июне 2018 года Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT). Министр инфраструктуры Владимир Омелян утверждал, что технология Hyperloop будет реализована в Украине в перспективе 5-10 лет.

 

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Теги: транспорт, пассажиры, пассажирские перевозки, маршрут, НАНУ, Hyperloop
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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farfalle    01.02.2019, 19:57
Оценка:  -1
farfalle
А на нем можно мусор Львовский возить?
Люблю_Украину    01.02.2019, 19:55
Оценка:  +3
Люблю_Украину
Так круто читать такие новости ,воодушевляешься..А ехали из Днепра в Тернополь кататься на лыжах в Буковеле...да. какой там гипер луп. совковые вагоны ,снег в окна дует...А попробуй куда-то из днепра за город выехать? там же дорог нет. ямы в пол метра...но да, ГИПЕРЛУП это ХОРОШО)
Strv-003-3    01.02.2019, 19:50
Оценка:  +5
Strv-003-3
2 ГОДА ПРО ГИПЕРСАЛУП
Boxerogos    01.02.2019, 19:20
Оценка:  +6
Boxerogos
А стартовать этот ГиперZaloop будет из ГиперZaloopдрома New Васюки,правда?
weightless    01.02.2019, 19:27
Оценка:  -7
weightless
У Вас, дружочек, все мечты про залупу..
найдите, себе, наконец, мужика
BabaYul    01.02.2019, 19:28
Оценка:  +1
BabaYul
А финишировать в гипердупе.
weightless    01.02.2019, 19:43
Оценка:  -4
weightless
А у бабы Люси все мечты про дупу)
Вам же уже далеко за 70, развратница)
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