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Генпрокуратура не будет обжаловать приговор Януковичу - Луценко

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Генпрокуратура не намерена обжаловать приговор Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
Генпрокуратуру удовлетворил срок заключения для Януковича
Генпрокуратуру удовлетворил срок заключения для Януковича

Генеральная прокуратура не будет обжаловать приговор Оболонского районного суда столицы по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Об этом в пятницу, 1 февраля, заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире одного из телеканалов, сообщает УНН.

"Он получил 13 лет за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны... Удовлетворяет ли меня срок? Можно, конечно, поспорить, потому что мы просили 15 лет. Но я, как генпрокурор, посоветовавшись с прокурорами в этом производстве, принял решение не подавать в апелляцию, а сосредоточиться на следующем деле", - отметил Луценко.

В то же время известно, что адвокаты Януковича будут подавать апелляцию на этот приговор.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене - 13 лет заключения.

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Теги: Генпрокуратура, Луценко, Янукович, ГПУ, приговор, апелляция, генпрокурор, Виктор Янукович, Юрий Луценко, госизмена, дело Януковича
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Источник: korrespondent.net

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