В Харьковской области микроавтобус врезался в авто: есть жертвы

Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Таврия.

На трассе Киев - Харьков - Довжанский в субботу, 2 февраля, микроавтобус врезался в стоящий на обочине автомобиль, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

По данным ведомства, авария случилась утром.

"В результате столкновения пострадали четыре человека. Одна женщина от полученных травм скончалась на месте. Ее личность сейчас устанавливается. 41-летний мужчина и 46-летняя женщина с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Также травму головы получил 26-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter. Его госпитализировали в Харьковскую больницу", - сообщили в Нацполиции.

В момент столкновения пострадавшие находились возле легковушки и пытались вытолкнуть ее из снежного сугроба. Водитель Таврии и пассажир микроавтобуса за медицинской помощью не обращались.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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