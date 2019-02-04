В УЗ рассказали, чего не хватает для нормального Wi-Fi в поездах
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На сегодняшний день лишь 14 скоростных электропоездов “Укрзализныци“ имеют бесплатный доступ в интернет через мобильную технологию 3G. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, передает Today.ua.
“Сейчас ни один из операторов мобильной связи Украины не может обеспечить быстрого и бесперебойного доступа к сети интернет вдоль следования скоростных электропоездов“, - пояснили в “Укрзализныце“.
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В связи с этим пассажирам и в дальнейшем придется надеяться только на свои гаджеты с 3G.
Кроме того, немаловажным в вопросе обеспечения является наличие рабочих розеток под рукой, которых пока в поездах тоже недостаточно, признали в ведомстве.
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Напомним, ранее в "Укрзализныце" рассказали о самых популярных у украинцев поездах за пределы страны.
ТО Х.УЙ КОРОТКИЙ , ТО РУБАХА ДЛИННАЯ ...)))
Почти как авиасообщение, хотя и многое другое она довела до такого же уровня ((((