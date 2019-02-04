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В УЗ рассказали, чего не хватает для нормального Wi-Fi в поездах

Комментариев: 8
В данный момент операторы мобильной связи не могут обеспечить быстрый и бесперебойный Интернет.
Только 1 поездов в Украине оборудованы по технологии 3G
Только 1 поездов в Украине оборудованы по технологии 3G
uz.gov.ua

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На сегодняшний день лишь 14 скоростных электропоездов “Укрзализныци“ имеют бесплатный доступ в интернет через мобильную технологию 3G. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, передает Today.ua.

“Сейчас ни один из операторов мобильной связи Украины не может обеспечить быстрого и бесперебойного доступа к сети интернет вдоль следования скоростных электропоездов“, - пояснили в “Укрзализныце“.

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В связи с этим пассажирам и в дальнейшем придется надеяться только на свои гаджеты с 3G.

Кроме того, немаловажным в вопросе обеспечения является наличие рабочих розеток под рукой, которых пока в поездах тоже недостаточно, признали в ведомстве.

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Напомним, ранее в "Укрзализныце" рассказали о самых популярных у украинцев поездах за пределы страны.

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Теги: Укрзализныця, поезда, Интернет, Wi-Fi, Украина, мобильная связь
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Комментариев (8)
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СухарьОК    04.02.2019, 18:58
Оценка:  +1
СухарьОК
меньше надо красть и всё будет хорошо
Boxerogos    04.02.2019, 18:58
Оценка:  0
Boxerogos
Ничего,скоро появится ГиперZaloop.А там всё будет и wi-fi и 100G и Омелян за рулём!)))))))))))))
слава    04.02.2019, 18:55
Оценка:  -1
слава
wi-fi крайне вреден для здоровья- смотрите многочисленные видео Юрия Фролова
VSHIVANKA    04.02.2019, 17:54
Оценка:  -6
VSHIVANKA
НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ВЕЧНО КАКИЕ ТО ОТМАЗКИ ....
ТО Х.УЙ КОРОТКИЙ , ТО РУБАХА ДЛИННАЯ ...)))
WTF2wtf    04.02.2019, 18:04
Оценка:  +2
WTF2wtf
Зато как россия улучшила железную дорогу на захваченном ей Донбассе!
Почти как авиасообщение, хотя и многое другое она довела до такого же уровня ((((
Woodbrother    04.02.2019, 18:19
Оценка:  -4
Woodbrother
На вашей россии в поездах вообще никакого вайфая нет . В немецких сапсанах обещали, но что то на территории лаптестана немецкая тьехника работать не хочет . Странно да
Woodbrother    04.02.2019, 17:43
Оценка:  -3
Woodbrother
По трассе Одесса- Киев вайфай практически на всем маршруте нормальный в интерсити.
СтальнаяКрыса    04.02.2019, 17:53
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Должен быть во всех поездах и электричках.
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