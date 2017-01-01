Во Львовской области от гриппа умерла пенсионерка

Известно, что 66-летняя женщина болела гриппом типа А.

Женщина к врачам не обращалась Скриншот из видео

Врачи зафиксировали вторую смерть от гриппа во Львовской области с начала 2019 года. Об этом сообщил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут, пишет Укринформ в понедельник, 4 февраля.

По его словам, от гриппа умерла 66-летняя женщина.

"Женщина лечилась дома. Специалисты устанавливают, какими осложнениями сопровождался течение болезни. Однако патологоанатомическое исследование установило, что она была поражена вирусом гриппа типа А, который перешел в вирусную пневмонию", - отметил Когут.

Накануне стало известно, что в Кировоградской области зарегистрировали летальный случай от осложнения гриппа.

Напомним, в Украине за третью неделю 2019 года гриппом и ОРВИ заболели почти 199 тысяч человек. Эпидемические пороги превышены в нескольких областях.

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