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Во Львовской области от гриппа умерла пенсионерка

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Известно, что 66-летняя женщина болела гриппом типа А.
Женщина к врачам не обращалась
Женщина к врачам не обращалась
Скриншот из видео

Врачи зафиксировали вторую смерть от гриппа во Львовской области с начала 2019 года. Об этом сообщил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут, пишет Укринформ в понедельник, 4 февраля.

По его словам, от гриппа умерла 66-летняя женщина.

"Женщина лечилась дома. Специалисты устанавливают, какими осложнениями сопровождался течение болезни. Однако патологоанатомическое исследование установило, что она была поражена вирусом гриппа типа А, который перешел в вирусную пневмонию", - отметил Когут.

Накануне стало известно, что в Кировоградской области зарегистрировали летальный случай от осложнения гриппа.

Напомним, в Украине за третью неделю 2019 года гриппом и ОРВИ заболели почти 199 тысяч человек. Эпидемические пороги превышены в нескольких областях.

 

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Теги: Львовская область, смерть, грипп, заболевание, болезнь, эпидемия грипп, грипп в Украине
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Источник: korrespondent.net

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