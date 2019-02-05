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Наблюдателей из РФ не пустят на выборы – Порошенко

Комментариев: 1
Украинский президент прикажет пограничникам не пускать наблюдателей от России на президентские выборы.
Пограничники не будут пускать российских наблюдателей в Украину
Пограничники не будут пускать российских наблюдателей в Украину
Госпогранслужба Украины


Пограничной службе Украины будет дан приказ не пропустить российских наблюдателей на выборы в Украине. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV в понедельник. 4 февраля.

По словам главы государства, именно таким образом планируется физически предотвратить прибытию в Украину россиян в качестве наблюдателей от международных организаций.

"Я как президент Украины дам приказ, как верховный главнокомандующий, Пограничной службе Украины – не запустить российских наблюдателей. Гарантирую вам, что приказ верховного главнокомандующего будет выполнен", – заявил Порошенко.

Напомним, ранее Россия заявила, что получила приглашение ОБСЕ направить наблюдателей на выборы президента Украины. В свою очередь,  Украина отправила в ОБСЕ уведомление о том, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ.

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Украина-Россия, Порошенко, Наблюдатели
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    05.02.2019, 06:15
Оценка:  0
VSHIVANKA
ВСЯ ЭТА МЫШИНАЯ ВОЗНЯ , КОТОРУЮ НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ НАЗЫВАЮТ ВЫБОРАМИ , ЛИШЬ ПОВОД РАЗВОРОВАТЬ ДЕНЬГИ
НА САМОМ ДЕЛЕ ПУТИН УЖЕ НАЗНАЧИЛ СМОТРЯЩЕГО ЗА ОКРАИНОЙ И НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ ОТ ЭТИХ " ГРОЗНЫХ " ПУКОВ ПОРОСЯТКИ И ЕГО КОМПАНИИ ...)))
НЕРАБЫ , ВАМ БУДЕТ СЮРПРАЙЗ ОТ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА !!! )))
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