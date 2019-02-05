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Укрзализныця сократила количество поездов в Россию

Комментариев: 4
Решение связано со "стремительным падением пассажиропотока между странами".
Пассажиры стали значительно чаще путешествовать в Европейский Союз
Пассажиры стали значительно чаще путешествовать в Европейский Союз
depositphotos.com

ПАО Укрзализныця уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию с 5 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба общества.

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"С 5 февраля года поезда № 24/23 Одесса – Москва – Одесса и № 20/19 Харьков – Москва – Харьков будут курсировать через день вместо ежедневно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уменьшение рейсов поездов в России связано со "стремительным падением пассажиропотока между странами" – он в 2018 году сократился на 20% по сравнению с 2017 годом.

"С конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз. За период с августа до конца прошлого года Укрзализныця перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 4 февраля, в Укрзализныце рассказали о самых популярных поездах за границу.

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Теги: Укрзализныця, поезда, Россия
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Комментариев (5)
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BGO_777    05.02.2019, 10:19
Оценка:  0
BGO_777
Пассажиров достаточно. даже мест не хватает. Это придурь Омелян чудит....Его же жена в Москву летает.
Shurat77    05.02.2019, 10:11
Оценка:  -1
Shurat77
Как работник УЗ заявляю, чушь полная, просто популизм типа никто в россию не ездит. вранье, поезда переполнены и нехватае
Gagarinn    05.02.2019, 10:12
Оценка:  0
Gagarinn
Пускай, лапотники пешком ходят.
Woodbrother    05.02.2019, 10:15
Оценка:  -1
Woodbrother
Как липовый работник УЗ липовому работнику УЗ скажу по секрету- поеза на россию уже давно никому не нужны. Их поотменяли чисто по экономическим причинам. Никто не хочет ехать на кремлевский мордор.
pandoreliz    05.02.2019, 10:17
Оценка:  0
pandoreliz
Дурочка- Виолеточка, поезда в Россию переполнены. Ты дальше своего дома не вылазишь,так-что не звезди.
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