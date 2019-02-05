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В крупнейшем интернет-магазине Украины продают сувениры войск СС

Комментариев: 3
Реплика кинжала войск нацистской Германии 1933 года продается в одном из интернет-магазинов Украины. Его цена - почти тысяча гривен.
Сувенирный нож войск СС
Сувенирный нож войск СС
rozetka.com.ua

В одном из крупнейших интернет-магазинов Украины продается сувенирный нож войск нацистской Германии.

Как говорится в описании товара, это реплика кинжала войск СС Германия 1933 года. Его цена - почти тысяча гривен. Нож, представленный в магазине, не относятся к холодному оружию, а является исключительно сувениром. Кинжал нескладной, его длина - 38 см.

Лезвие в кинжале металлическое, а рукоятка пластиковая с напылением, сообщают покупатели в комментариях к товару.

Отметим, что на клинке написан девиз "Моя честь именуется верностью". Эту фразу произнес Адольф Гитлер, благодаривший руководителя берлинских частей СС Курта Далюге за помощь в подавлении восстания. Также на ноже изображен государственный символ нацисткой Германии.

Интересно, что заказать товар можно с самовывозом из точки выдачи товара на проспекте Бандеры.

Напомним, в Германии чиновника уволили за поздравление Гитлера с днем рождения. Суд в Германии признал справедливым увольнение госслужащего за публичное поздравление Адольфа Гитлера с днем рождения.

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Теги: нож, сувенир, нацисты, магазин, онлайн-магазини, Адольф Гитлер, Интернет-магазин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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big-werasd    05.02.2019, 22:28
Оценка:  0
big-werasd
Спрос рождает предложение!
OttoOtto    05.02.2019, 22:22
Оценка:  0
OttoOtto
проблема, что "корреспондент", который принадлежит курччченку, совместно с "б гмир", который принадлежит медведчччуку, по ошибке выложили эту новость на сайте украинского сегмента, а хотели выложить в росее. )))
OttoOtto    05.02.2019, 22:25
Оценка:  0
OttoOtto
Прогуглив, эта новость готовилась кореспондентом для новоросинформ)) где была успешно и напечатана среди подобной пропаганды
big-werasd    05.02.2019, 22:30
Оценка:  0
big-werasd
Та вы шо? Так эти же пропагандисты и факельные шествия проводят и в форме СС шастают, вот гады!
Здабyляка    05.02.2019, 21:26
Оценка:  +1
Здабyляка
Да ещё на сайтах можно купить Вальтер Р38, или Люгер. или ТТ..А можно купить винтовки Маузер или Мосина...в чем проблема???
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