В крупнейшем интернет-магазине Украины продают сувениры войск СС
В одном из крупнейших интернет-магазинов Украины продается сувенирный нож войск нацистской Германии.
Как говорится в описании товара, это реплика кинжала войск СС Германия 1933 года. Его цена - почти тысяча гривен. Нож, представленный в магазине, не относятся к холодному оружию, а является исключительно сувениром. Кинжал нескладной, его длина - 38 см.
Лезвие в кинжале металлическое, а рукоятка пластиковая с напылением, сообщают покупатели в комментариях к товару.
Отметим, что на клинке написан девиз "Моя честь именуется верностью". Эту фразу произнес Адольф Гитлер, благодаривший руководителя берлинских частей СС Курта Далюге за помощь в подавлении восстания. Также на ноже изображен государственный символ нацисткой Германии.
Напомним, в Германии чиновника уволили за поздравление Гитлера с днем рождения. Суд в Германии признал справедливым увольнение госслужащего за публичное поздравление Адольфа Гитлера с днем рождения.
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