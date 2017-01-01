УПЦ МП вернула плащаницу XIX века Национальному музею

Плащаница изготовлена из бархатной ткани темно-коричневого цвета, техникой шитья сусальным золотом серебристого цвета.

Реликвию должны были вернуть еще в 1991

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Уникальную реликвию - плащаницу XIX века возвратили из Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря УПЦ МП) в Национальный Музей народной архитектуры и быта Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

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"Через 28 лет к основному месту хранения и учета - фондам Национального музея народной архитектуры и быта Украины из Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря УПЦ) возвращено уникальный музейный предмет государственной части Музейного фонда Украины - Плащаницу XIX века", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот музейный предмет в апреле 1991 года был передан на временное хранение в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру.

Уже 30 мая 1991 реликвия должна была быть возвращена в Музейный фонд. Однако, с согласия тогдашних руководителей Украинского общества охраны памятников истории и культуры, срок пребывания плащаницы в Лавре неоднократно продлевался.

Стоит отметить, эта плащаница из села Дорогинка Фастовского района Киевской области. Изготовлена из бархатной ткани темно-коричневого цвета, техникой шитья сусальным золотом серебристого цвета. На Плащанице изображено тело Христово, нимб над головой Христа, звезды и серафимы по четырем углам.

Как сообщалось 17 января, нацполиция начала расследовать исчезновение 10 церковных ценностей из Киево-Печерской лавры, недостача которых была выявлена в ходе инвентаризации.