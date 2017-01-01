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В Житомире девушки-подростки избили свою ровесницу

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Установлена личность потерпевшей девушки и ее обидчиц. Все они ученицы нескольких школ Житомира.

В Житомире девушки-подростки избили свою ровесницу. Видео инцидента опубликовал пользователь Facebook Артур Малиновский в среду, 6 февраля.

"Я даю всю информацию в этом посте, которую я знаю, и буду следить за тем, как будет продвигаться это дело, и как будут наказаны эти житомирские хулиганки", – говорится в сообщении.

Малиновский утверждает, что девушка в синей куртке на видео – Анастасия Юрковская, ученица вечерней школы в Житомире. По его словам, она и раньше "славилась" своим нравом.

В местной полиции заявили, что инцидент соответствующим образом зарегистрирован и расследуется. Утверждается, что установлена личность потерпевшей и ее обидчиц. Все они ученицы нескольких школ Житомира.

"Сейчас работники ювенальной превенции Житомирского отдела полиции общаются с 14-летней девушкой, которая является одной из основных действующих лиц на видео. Ранее она уже неоднократно попадала в поле зрения полицейских за оставление места проживания и другие негативные проявления поведения", – говорится в сообщении.

Ранее девушка-подросток в Днепре избила школьницу на глазах других и заставила ее встать на колени. Очевидцы снимали на видео происходящее.

Также сообщалось, что в селе Бердянка Зачепиловского района Харьковской области группа школьников на перемене избила 11-летнюю девочку

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Теги: дети, видео, ребенок, подросток, подростки, Житомир, девушки, полиция, девочка, драка, избиение
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Источник: korrespondent.net

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