В Николаеве обнаружен подпольный склад промышленных товаров

На складе находилось около 6 тысяч наименований различных товаров и более миллиона гривен наличными.

Правоохранители обнаружили подпольный склад, на котором накапливались, хранились и в дальнейшем распространялись товары промышленного и бытового потребления с нарушением действующего законодательства. Об этом сообщает Госпогранслужба в среду, 6 февраля.

В проведении обыска участвовали пограничники и налоговики, с привлечением спецподразделения ДОЗОР Госпогранслужбы.

"Результатом проведения операции стало выявление общей группой на складе около 6 тысяч наименований различных товаров промышленного и бытового потребления на сумму более 20 млн гривен, а также в целом более одного миллиона гривен наличными, "черной" бухгалтерии, печатей", – говорится в сообщении.

В настоящее время товар, наличные и вещественные доказательства изъяты, продолжаются следственные действия.

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Ранее в городе Желтые Воды Днепропетровской области было обнаружено крупное подпольное производство сигарет с поддельными марками акцизного налога европейского образца. Правоохранители подсчитали, что организаторы этого производства могли получать 3 млн долларов прибыли ежемесячно.

А в Одессе обнаружили 20 тонн нелегальной кальянной смеси. Полицейские оценили конфискованные кальянные смеси на сумму более 12 млн гривен.

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