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Полковник налоговой милиции собирал "дань" в зоне ООС

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Налоговик пообещал коммерсанту не препятствовать ему в торговле с подакцизными товарами.
Правоохранители задержали чиновника при получении первого платежа
Правоохранители задержали чиновника при получении первого платежа
СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил на Донбассе, разоблачили на взятке руководителя одного из подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 7 февраля

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“Оперативники спецслужбы установили, что полковник налоговой милиции требовал от местного предпринимателя ежемесячную “дань“ в размере 30 тысяч гривен. За эту сумму злоумышленник обещал не препятствовать предпринимательской деятельности коммерсанта с подакцизными товарами“, – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника при получении первого платежа на улице Северодонецка неподалеку от служебного помещения налоговой милиции.

Сейчас решается вопрос о сообщении налоговику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по статье о получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины) продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщалось 6 февраля, начальника полиции в Киеве поймали на взятке в 15 тыс долларов.

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Теги: СБУ, взятка, Луганская область
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Комментариев (1)
Глод    07.02.2019, 17:30
Оценка:  0
Глод
Это потому что Налоговую Милицию не переименовали в Налоговую полицию.
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