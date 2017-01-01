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В Одессе совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

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Самолет польской авиакомпании LOT совершил вынужденную посадку по техническим причинам в аэропорту Одессы.
Самолет Одесса-Варшава экстренно приземлился
Самолет Одесса-Варшава экстренно приземлился
facebook.com/airportkiev

Самолет, выполнявший рейс Одесса – Варшава (Польша), совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Одесса. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в пятницу, 8 февраля.

Сообщается, что самолет польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс LO 770, совершил вынужденную посадку по техническим причинам.

Самолет успешно совершил посадку в Одессе.

Напомним, 1 февраля из-за тумана в Киеве не смог приземлиться рейс с двумя футбольными командами. Аэропорт не смог принять рейс из-за густого тумана. Футбольные команды Олимпик и Десна вернулись назад в Анкару.

В аэропортах Германии проходит забастовка

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Теги: самолет, Одесса, аэропорт, Варшава, Авиарейсы
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Источник: korrespondent.net

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