Под Ровно неизвестные застрелили мужчину: Введен план "Сирена"

В области введен план "Сирена", на задержание злоумышленников ориентирован личный состав территориальных подразделений и пограничной службы.

В убийстве подозреваются двое местных жителей, 23-х и 30 лет depositphotos.com

В Ровенской области в селе Старое Село Рокитнянского района обнаружено тело 30-летнего мужчины в которого осуществили выстрелы двое неизвестных и скрылись с места преступления на автомобиле иностранной регистрации.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции .области..

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“Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что подозрительные звуки услышал сосед, который и обнаружил во дворе 30-летнего владельца хозяйства с огнестрельным ранением без признаков жизни. Установлено, что двое неизвестных на автомобиле BMW-525 иностранной регистрации осуществили выстрел из огнестрельного оружия в 30-летнего жителя села Старое Село, который от полученного ранения погиб“, - говорится в сообщении.

В убийстве подозреваются двое местных жителей, 23-х и 30 лет. Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили на автодороге возле поселка Томашгород. Из-за неисправности транспортного средства преступники вынуждены были оставить и бежали в сторону лесного массива.

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщалось 1 февраля, в Кропивницком на улице застрелили мужчину.