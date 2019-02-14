В закарпатской приемной семье насилуют детей - сообщают волонтеры

После того, как маленького Васю, избитого до полусмерти, забрали из семьи и вернули в приют, там осталось еще четыре его сестры.

Мачеха имеет 6 своих сыновей один хвастался друзьям, что насилует своих приемных сестер mukachevo.net

В Закарпатской области последние два года продолжается суд по опекунше детей. Женщину обвиняют в издевательствах над братом девочек.

Об этом сообщает Мукачево.нет.

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“После того, как его, избитого до полусмерти, забрали из семьи и вернули в приют, там осталось 3 его сестры. Как отмечается, соцслужба и тогда, и сейчас ничего не видит. Мальчику Василию Лакатошу до сих пор напоминают о страшных временах его шрамы. Тогда в областную больницу его привезли без сознания с тяжелыми ожогами. Сделали пересадку кожи, и изъяли из приемной семьи. Правоохранители возбудили дело, но других детей почему-то не изъяли“, - отмечает издание.

Еще 4 сестрички мальчика - Настя, Тина, Кристина и Надя остались в семье. От одной из девушек, Тины, опекунша отказалась, у девочки тоже были следы пыток, говорят волонтеры. И даже детей у женщины не изъяли.

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На днях волонтеры получили сигнал, что девушек в этой семье могут насиловать. Приемная мать имеет 6 собственных сыновей. Подняли вопрос, потому что старший сын Натальи хвастался перед сверстниками, что насилует своих приемных сестер.

Как сообщалось 28 января, под Винницей родные родители зверски избили 6-летнего сына.