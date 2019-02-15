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Боевики "ДНР" поиздевались над людьми: 46 украинцев ночевали в серой зоне

Комментариев: 7
Подобную провокацию НВФ "ДНР" осуществляли 6 декабря.
Позже украинские пограничники эвакуировали людей из серой зоны
Позже украинские пограничники эвакуировали людей из серой зоны
Facebook Олег Слободян

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В Донецкой области в ночь на 15 февраля люди застряли между временно оккупированной Горловкой и населенным пунктом Зайцево, поскольку за 10 минут до закрытия украинского КПВВ оккупанты пропустили через свой блокпост в серую зону группу людей, которые, впоследствии, не успели вовремя дойти до украинского пункта пропуска.

Об этом инциденте сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

“НВФ “ДНР“ совершили провокацию, и осуществили пропуск людей через подконтрольный им КПВВ за 10 минут до закрытия украинского пункта пропуска, в результате чего 46 человек остались в серой зоне“, - написал Лисянский.

Лисянский отметил, что подобную провокацию НВФ “ДНР“ осуществляли 6 декабря.

Позже Лисянский добавил,что по решению командующего Штаба ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева, 46 человек из серой зоны были эвакуированы.

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“По решению командующего Штаба ООС генерал-лейтенанта Сергея Ивановича Наева, 46 человек из серой зоны эвакуированы, на данный момент люди проходят процедуру оформления на КПВВ Майорск. Все Службы вышли в ночное время, чтобы помочь и защитить наших граждан Украины. В очередной раз провокация оккупантов не прошла“, - уточнил представитель омбудсмена.

Как сообщалось 8 февраля, оккупанты на Донбассе усилили разведку ради диверсий и провокаций.

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Теги: война, Донбасс, провокация, "ДНР"
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Комментариев (7)
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deadwest    15.02.2019, 09:21
Оценка:  0
deadwest
ТВАРИ! ВОНЮЧИЕ КАСТРЮЛИ ИЗДЕВАЮТСЯ, А ВАЛЯТ НА ДРУГИХ!
Антибес    15.02.2019, 08:59
Оценка:  -2
Антибес
Уже поверил!)))))))
doc1    15.02.2019, 08:55
Оценка:  +4
doc1
Запомните даунбасы вы для кац апов - хох лы и быдло! Так что в родную говень вас не примут!
Антибес    15.02.2019, 09:01
Оценка:  -4
Антибес
Потрохосос,так тебе,оказывается,только территория нужна,а не"даунбасы".Твой хозяин Педя тоже это не скрывает.Но хyй вы в обе руки получите,а не территории!))))))))
doc1    15.02.2019, 09:04
Оценка:  +2
doc1
Твой хозяин Вова уже тебя поцеловал сегодня в животик или так и останешся не траханый?
Антибес    15.02.2019, 09:06
Оценка:  -2
Антибес
Потрохосос,у меня,в отличии от тебя нет хозяина.А свои педофильские наклонности оставь для своего лечащего психиатра.))))))))))))
deadwest    15.02.2019, 09:20
Оценка:  -2
deadwest
Слушай от ваших трупов в Донбассе столько вони...
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