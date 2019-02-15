Боевики "ДНР" поиздевались над людьми: 46 украинцев ночевали в серой зоне

Подобную провокацию НВФ "ДНР" осуществляли 6 декабря.

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В Донецкой области в ночь на 15 февраля люди застряли между временно оккупированной Горловкой и населенным пунктом Зайцево, поскольку за 10 минут до закрытия украинского КПВВ оккупанты пропустили через свой блокпост в серую зону группу людей, которые, впоследствии, не успели вовремя дойти до украинского пункта пропуска.

Об этом инциденте сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

“НВФ “ДНР“ совершили провокацию, и осуществили пропуск людей через подконтрольный им КПВВ за 10 минут до закрытия украинского пункта пропуска, в результате чего 46 человек остались в серой зоне“, - написал Лисянский.

Лисянский отметил, что подобную провокацию НВФ “ДНР“ осуществляли 6 декабря.

Позже Лисянский добавил,что по решению командующего Штаба ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева, 46 человек из серой зоны были эвакуированы.

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“По решению командующего Штаба ООС генерал-лейтенанта Сергея Ивановича Наева, 46 человек из серой зоны эвакуированы, на данный момент люди проходят процедуру оформления на КПВВ Майорск. Все Службы вышли в ночное время, чтобы помочь и защитить наших граждан Украины. В очередной раз провокация оккупантов не прошла“, - уточнил представитель омбудсмена.

Как сообщалось 8 февраля, оккупанты на Донбассе усилили разведку ради диверсий и провокаций.