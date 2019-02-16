Яблоки снижают риск развития рака - Супрун

Яблоки помогают снизить риски рака легких, а также колоректального рака, молочной железы и желудочно-кишечного тракта, сообщила и. о. министра здравоохранения.

Супрун отметила, что яблоки нужно есть каждый день АР (архів)

Яблоки, и не только зеленые, очень полезны, их надо есть каждый день. Об этом в субботу, 16 февраля, на своей странице в соцсети Facebook пишет и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, яблоки содержат пектин - растворимую клетчатку.

"В одном яблоке среднего размера содержится пятая часть дневной нормы клетчатки. Бактерии, живущие в нашем кишечнике, образуют из клетчатки жирные кислоты с короткой цепью и незаменимые аминокислоты, которые нам необходимы", - пишет Супрун.

В то же время витамина С в одном яблоке не так много - десятая часть дневной нормы.

"Но кто ж останавливается и съедает только одно яблоко", - отметила Супрун.

По словам и. о. министра здравоохранения, яблочная яркая кожура - это источник флавоноидов, соединений, обладающих антиоксидантным действием.

"Исследования показали, что потребление яблок и других ярких продуктов на четверть снижает риск рака поджелудочной железы. Кроме этого метаанализ о потреблении яблок и риска различных видов рака показал, что яблоки помогают снизить риски рака легких, а также колоректального рака, молочной железы и желудочно-кишечного тракта", - сообщила Супрун.

Кроме этого, полифенолы яблок уменьшают проявления астмы, болезни Альцгеймера, а клетчатка препятствует атеросклерозу и предупреждает колебания уровня сахара.

Также яблоки в рационе ежедневно уменьшают риски появления диабета II типа.

"В одном 9-летнем исследовании было обнаружено, что потребление одного или нескольких яблок в день уменьшало эти риски на 28%, по сравнению с людьми, которые не употребляли яблок вообще", - пишет чиновница.

Кроме этого, сблоки помогают беречь здоровье сердца и сосудов.

"К примеру, регулярное потребление свежих яблок способствует снижению уровня триглицеридов и липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина), но не яблочного сока. В частности, потребление яблок снижает риск инсульта", - отметила Супрун.

По словам и. о. министра здравоохранения, яблоки помогают держать в норме вес.

"Клетчатка в них сохраняет длительный эффект насыщения. В то же время исследователи обнаружили, что регулярное потребление богатых клетчаткой и с низким гликемическим индексом фруктов, особенно яблок, связано с меньшей долей увеличения веса с течением времени", - сообщила Супрун.

Чтобы яблоки были максимально полезными, их надо есть в свежем виде, тщательно мыть, но лучше не чистить.

Ранее Супрун сообщала, что от 30% до 50% случаев рака можно избежать, если избавиться от факторов риска.

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