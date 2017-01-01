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Глава ОБСЕ и Волкер обсудили ситуацию в Украине

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Стороны обсудили имплементацию минских соглашений .
Томас Гремингер и Курт Волкер
Томас Гремингер и Курт Волкер
twitter.com/gremingerosce

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Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер и специальный представитель США по Украине Курт Волкер на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили ситуацию в Украине. 

Об этом говорится в сообщении Гремингера, опубликованном в Twitter.

“Обсудили кризис в Украине и вокруг нее, СММ ОБСЕ и жизнеспособные меры по укреплению доверия для защиты жизни гражданских лиц и необходимость новых политических импульсов для реализации в Минска“, - сообщил он.

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Напомним, ЦИК зарегистрировал 90 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на выборы президента Украины 31 марта. Согласно списку зарегистрированных наблюдателей, фамилий граждан России, которые ранее фигурировали в СМИ как возможные претенденты на наблюдателей от ОБСЕ, нет. 

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Теги: Волкер, ОБСЕ, Украина, конференция
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