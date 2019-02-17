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Климкин подвел итоги Мюнхенской конференции

Комментариев: 2
Безопасности в мире становится все меньше, а форумов по безопасности все больше, констатирует министр.
Климкин об итогах Мюнхенской конференции
Климкин об итогах Мюнхенской конференции
 
Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, по завершению Мюнхенской конференции по вопросам безопасности написал в своем Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
 
"После двух дней погружения в реальность Мюнхенской конференции много мыслей. В общем оптимистичных, но иногда, к сожалению, все же не очень светлых. Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности", - пишет министр.
 
"Очевидно, так некоторым удобнее. И это, конечно, очень раздражает", - отмечает Климкин.
 
Впрочем, по его словам, все больше становится тех, кто осознает, что "дальше так продолжаться не может - с Россией нужно что-то делать".
 
 
"А с комфортной наблюдательной позиции, этого точно не сделаешь. Окончательного ответа, что и как нужно делать пока нет. Как и нет ответа, как противостоять тенденции, что мир становится все более опасным. Но понимание относительно источника этой опасности есть почти у всех", - рассказывает руководитель украинского внешнеполитического ведомства.
 
Безопасности в мире становится все меньше, а форумов по безопасности все больше, отмечает министр.
 
"С такими темпами будущий глобальный мир рискует быть очень злым. Трансатлантическое сообщество и Европа еще оценят значение Украины и наш вклад в глобальную безопасность и стабильность. И мы все больше готовы это обсуждать. Это, на самом деле, для меня главный вывод нынешнего Мюнхена", - добавил он.
 
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Теги: Украина-Россия, агрессия, Мюнхенская конференция, Климкин, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    17.02.2019, 21:03
Оценка:  0
VSHIVANKA
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ У ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ ВЫСТАВИТЬ СЕБЯ ТЕРПИЛОЙ МИРОВОГО МАСШТАБА ....))))
Olshankin    17.02.2019, 20:58
Оценка:  +2
Olshankin
Гос. перевороты никогда не приводили к большей безопасности.
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