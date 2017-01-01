В Киеве на Дорогожичах за ночь ограбили сразу две кофейни

Воры забрали дорогостоящие кофемолки.

В Киеве недалеко от метро Дорогожичи в ночь на понедельник, 18 февраля, произошли сразу два ограбления кофеин.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook, публикуя видео инцидентов.

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“18 февраля, около трех утра ограбили кафе недалеко от метро Дорогожичи. Украли две кофемолки. Также известно о краже еще одной кофемолки этой же ночью в кафе на Лепсе. Может кто-то видел людей с кофемолками ночью и запомнил их?“ – говорится в подписи к видео.

На кадрах видны мужчины, лица которых скрывают маски.

Как сообщалось 13 февраля, в Одессе воры забежали в полицию, скрываясь с места преступления.