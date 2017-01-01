В параде принимала участие военная техника времен Второй мировой войны, включая танк Т-34 с надписью За родину.

В пятницу в Кривом Роге состоялся парад по случаю 75-й годовщины освобождения города от нацистских захватчиков. Почтить память героев пришли несколько сотен человек, соощает Первый городской 22 февраля.

Торжества в честь праздника начались с раннего утра в разных районах Кривого Рога. Так, в Металлургическом районе возложили цветы у мемориала Славы, а в Долгинцевском люди собрались возле братской могилы в парке Железнодорожников.

Празднования в городе завершились главным парадом, который проходил возле монумента Победы на проспекте Мира. На встрече присутствовали народные депутаты, руководство города, участники боевых действий, ветераны, курсанты, представители организации Запорожская сечь, гражданские активисты и горожане. За порядком во время парада наблюдали полицейские и нацгвардейцы.

"Церемония началась с возложения цветов у мемориала. Затем минутой молчания почтили память погибших освободителей. По проспекту Мира проехала колонна военной техники – танк Т-34 и боевые машины времен Второй мировой. В конце процессия направилась к Георгиевской колокольне, где прошла панихида по погибшим освободителям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кривом Роге осталось в живых всего четыре ветерана, которые освобождали город от захватчиков.

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге прошел парад в честь освобождения от фашистов

Напомним, в прошлом году в Кривом Роге во время аналогичного парада произошел скандал – военнослужащие Национальной гвардии использовали запрещенную в Украине советскую символику.

Вскоре полиция по данному факту открыла производство. Командующий Нацгвардии Украины отстранил от выполнения обязанностей командира военной части 3011 полковника Вячеслава Мельника из-за парада под советскими флагами, а позже его окончательно уволили.

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